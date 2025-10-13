Confartigianato, introvabili 2,2 milioni di lavoratori green

Nel 2024, le imprese italiane non sono riuscite a reperire 2.197.620 figure professionali con un'elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. A lanciare l'allarme è Confartigianato secondo cui nel 2024 le aziende hanno previsto l'assunzione di 4.447.370 lavoratori con competenze green, pari all'80,6% del totale delle assunzioni dell'anno. Ma il 49,4% di queste professionalità (2,2 milioni di lavoratori), sono state difficili da trovare sul mercato del lavoro.

"Il rischio - avverte il Presidente di Confartigianato Marco Granelli - è di avere una transizione verde senza lavoratori green".