Lunedì 13 Ottobre 2025

Gabriele Canè
Ultima oraConfartigianato, introvabili 2,2 milioni di lavoratori green
13 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Confartigianato, introvabili 2,2 milioni di lavoratori green

Nel 2024, le imprese italiane non sono riuscite a reperire 2.197.620 figure professionali con un'elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. A lanciare l'allarme è Confartigianato secondo cui nel 2024 le aziende hanno previsto l'assunzione di 4.447.370 lavoratori con competenze green, pari all'80,6% del totale delle assunzioni dell'anno. Ma il 49,4% di queste professionalità (2,2 milioni di lavoratori), sono state difficili da trovare sul mercato del lavoro.

"Il rischio - avverte il Presidente di Confartigianato Marco Granelli - è di avere una transizione verde senza lavoratori green".

© Riproduzione riservata

