Confartigianato, 23,9 miliardi di bollette per le PMI

Lo scorso anno, il costo dell'energia per le piccole imprese italiane è stato di ben 23,9 miliardi di euro, con un'incidenza del 6,1% sul valore aggiunto prodotto e un aumento del 47,5% rispetto ai prezzi medi dell'Eurozona. Attualmente, in Italia, i prezzi al consumo di elettricità rimangono superiori del 90% rispetto a quelli del 2019, a fronte del +42,4% registrato nei Paesi dell'Unione Europea. A darne notizia è Confartigianato in occasione della convention annuale 'Energies and Transition School' dei consorzi energia della confederazione di artigiani e piccole imprese che si terrà da domani al 29 settembre a Cagliari.