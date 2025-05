Concordato preventivo biennale 2025-26: disponibile il software 'Il tuo Isa 2025 Cpb'

Al via il concordato preventivo biennale per il biennio 2025-26. E' disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il software 'Il tuo Isa 2025 Cpb' per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) per gli anni 2025 e 2026. Lo fa sapere l'Agenzia delle Entrate in una nota.

Quest'anno l'adesione potrà essere formalizzata insieme alla dichiarazione o in alternativa in via 'autonoma', cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025.

Possono aderire al Concordato 2025-2026 i contribuenti che lo scorso anno hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa e che non hanno già un'adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).

Come previsto dal provvedimento dello scorso 24 aprile, ricorda la nota dell'Agenzia delle Entrate, l'adesione per il biennio 2025-2026 può essere trasmessa in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa, oppure in via autonoma. In quest'ultimo caso, il contribuente potrà trasmettere il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025, tramite lo stesso canale della dichiarazione annuale, entro il termine fissato per l'adesione al Concordato. A questo scopo, nel frontespizio di Redditi è stata inserita la casella 'Comunicazione Cpb', da compilare solo in caso di trasmissione in via autonoma.