Concluso l'aumento da 33,2 milioni di Coin, termina risanamento

Si è concluso con successo l'aumento di capitale da 33,2 milioni di euro, ultimo tassello del processo di risanamento approvato lo scorso 9 luglio dal Tribunale di Venezia. All'operazione hanno aderito la holding del gruppo Exelite Mia, con 10,75 milioni, Invitalia con 10 milioni, Sagitta Sgr con oltre 10,98 milioni, Joral Investments con 1 milione e Hi-Dec Edizioni con 500mila euro.

Nominato poi in assemblea il nuovo consiglio di amministrazione, composto da Roberto Rondelli, Marica Carraro, Ignazio Pellecchia, Tito Raccanello, Federico Sarti, Ermanno Sgaravato e Matteo Cosmi, confermato come amministratore delegato. Il presidente sarà invece Roberto Rondelli, consigliere di Sagitta Sgr e dal 2023 alla guida della divisione di Europa Investimenti di Arrow Global Group, che si occupa del rilancio di gruppi industriali in temporanea difficoltà finanziaria. Rondelli, che è stato anche consigliere di amministrazione e membro del comitato investimenti di Pillarstone (Kkr), succede ad Andrea Gabola, che conclude il suo mandato al termine del periodo di gestione straordinaria della nota catena di magazzini d'abbigliamento. Rondelli sarà affiancato dalla vicepresidente Marica Carraro.