Concluso il comitato di presidenza Abi su tassa extraprofitti

Si è svolta in mattinata e si è conclusa da poco, secondo quanto si apprende, la riunione del comitato di presidenza dell'Abi decisa per fare il punto sulla decisione del governo di tassare gli extraprofitti delle banche. Una mossa che ha colto di sorpresa gli istituti di credito i cui titoli a Piazza Affari sono stati protagonisti di un tonfo prima del rimbalzo di ieri. La riunione si sarebbe svolta da remoto e al momento non è stata diffusa alcuna comunicazione. Del comitato di presidenza dell'associazione dei banchieri fanno parte il presidente, Antonio Patuelli, il vicepresidente vicario Gian Maria Gros-Pietro, e gli altri quattro vicepresidenti: Nicola Maione (Mps), Mario Alberto Pedranzini (Popolare di Sondrio), Guido Rosa (Aibe), Massimo Tononi (Bpm). Vi fa parte anche il direttore generale Giovanni Sabatini. Sono invitati permanenti alle riunioni del comitato di presidenza anche: Paola Angeletti (Intesa SanPaolo), Ilaria Maria Dalla Riva (Unicredit), (Augusto Dell'Erba (Federcasse), Elena Patrizia Goitini (Bnl), GianPiero Maioli (Credit Agricole), Piero Luigi Montani (Bper), Pier Carlo Padoan (Unicredit), Giovanni Pirovano (Mediolanum), Maurizio Sella e Camillo Venesio (Banca del Piemonte).