Concluso check per la rendita su 1.800 case con superbonus

Completati i controlli preliminari su circa 1.800 immobili ristrutturati il superbonus, nell'ambito dell'operazione per aggiornare le rendite catastali. E' quanto risulta dal Documento programmatico di finanza pubblica. "Per conseguire l'obiettivo di allineare i valori catastali per gli edifici che sono stati sottoposti a interventi di efficienza energetica e di miglioramento strutturale, finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici dal 2019 - è scritto nel documento - sono state inviate le prime lettere di invito alla compliance, che hanno riguardato circa 3.000 immobili attualmente iscritti in Catasto e privi di rendita catastale. Per il 60 per cento di essi, anche utilizzando i riscontri del destinatario, sono state completate le attività di controllo preliminare".