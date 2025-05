Conclusione del Festival dell'Economia di Trento con Emanuele Orsini e premi Nobel

Giornata conclusiva del Festival dell'Economia di Trento, la manifestazione organizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma, giunto alla ventesima edizione. A chiudere i lavori sarà il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

Ancora folta la presenza di premi Nobel per l'economia che affronteranno i temi legati alle politiche commerciali americane ed al clima di incertezza globale. E' prevista la presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che parteciperà ad un incontro sul tema 'Povertà, concentrazione di ricchezza, immigrati e sicurezza'.

I lavori delle quattro giornate del Festival dell'Economia di Trento sono state incentrate sulle scelte ed i rischi per l'Europa dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Per il ventennale del Festival, la città di Trento ha tenuto a battesimo la prima delle iniziative ideate per festeggiare i 160 anni de Il Sole 24 Ore, che culmineranno a novembre. Non poteva che essere la città del Festival dell'Economia a dare il via ai festeggiamenti del quotidiano economico finanziario più longevo d'Italia, nato nel 1865 con la testata Il Sole.