Con talk e foto Banca Generali porta la sostenibilità a Cortina

"La sostenibilità e le sfide di sviluppo"è questo il tiolo del talk organizzato da Banca Generali oggi a Cortina con il fotografo autore del reportage sociale Time To Change, Stefano Guindani, Leandro Bovo, head of wealth & Internationl Advisory Network, Nerio Alessandri, presidente e fondatore di Technogym e la campionessa di sci Federica Brignone. La sostenibilità viene raccontata come leva strategica per accelerare la competitività delle imprese e sostenerle in questa fase caratterizzata da incognite geopolitiche ed elevata volatilità. Nell'occasione anche una mostra fotografica che sarà visitabile sulla terrazza dell'Hotel De La Poste sino a domenica 28 per poi proseguire all'hotel San Marco. La mostra è il cuore del progetto Time To Change (diventato anche un libro e un docufilm approdato al Festival del Cinema di Venezia) dedicato ad esplorare il mondo della sostenibilità attraverso i 17 Sdgs che compongono l'Agenda Onu 2030. Nel corso di due anni, il fotografo Stefano Guindani si è fatto carico di questa missione, attraversando 17 Paesi, da Ciudad del Guatemala al Kenya, passando per le Isole Svalbard, India, Colombia, Minnesota, Singapore, Turchia, Uganda e molti altri. Le foto più rappresentative sono state scelte come protagoniste di mostre itineranti, da Villa d'Este sul Lago di Como fino a Corso Vittorio Emanuele di Milano, approdando poi ad Ancona e a Roma a Palazzo Bonaparte. Lo show proseguirà in altre location per tutto il 2024.