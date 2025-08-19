Con ipotesi su Ucraina male in borsa titoli Difesa, Leonardo -6%

Le prime ipotesi di una pace in Ucraina o almeno di soluzioni che interrompano i combattimenti appesantiscono i titoli della Difesa nelle Borse europee. In un settore che ultimamente ha accusato forti oscillazioni, l'italiana Leonardo guida i cali con un ribasso del 6,7% a 46 euro, seguita dalla tedesca Renk che cede oltre il 6%. Male anche l'altro gruppo tedesco del comparto Hensoldt (-5%), con il gigante Rheinnmetal che perde il 4%. In calo del 3% anche la francese Dassault, mentre i future sui gruppi statunitensi appaiono in tenuta sulle prospettive di forti acquisti dell'Ucraina dall'industria della Difesa Usa.
Martedì 19 Agosto 2025
Ultima oraCon ipotesi su Ucraina male in borsa titoli Difesa, Leonardo -6%