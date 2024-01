Con Carbon planet scambio di crediti di carbonio di qualità

Carbon Planet, startup innovativa e società benefit italiana, lancia l'omonima piattaforma online con l'obiettivo di contribuire al processo di decarbonizzazione e di fornire alle aziende uno strumento per lo scambio di crediti di carbonio di alta qualità, rendendo il business di rimozione trasparente e certificabile. L'iniziativa, spiega la società in una nota, è in linea con la 'Proposta di regolamento che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio' promossa dall'Unione Europea. Carbon Planet "è un marketplace che, attraverso la tecnologia Blockchain, permette alle imprese di compensare e rimuovere le proprie emissioni con crediti di carbonio di alta qualità, garantendo la tracciabilità e l'unicità dei certificati di rimozione di Co2, evitando così il rischio di double counting (doppio conteggio del credito di carbonio). La tecnologia Blockchain viene dunque utilizzata per tracciare in modo permanente, sicuro e immutabile i certificati di rimozione (Cdr) presenti sulla piattaforma Carbon Planet, monitorandone il percorso dalla loro generazione e certificazione al loro utilizzo". Carbon Planet si pone l'obiettivo di favorire la transizione verso la neutralità climatica attraverso "Crediti di rimozione" derivanti da "nature based solutions" all'interno della filiera del legno come, ad esempio, progetti di gestione forestale sostenibile e edilizia strutturale in legno. In occasione del lancio della piattaforma è stato nominato il consiglio di amministrazione composto di cui presidente è Riccardo Fraccaro, già sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri.