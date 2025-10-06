Con blocco pensioni over 64 compiuti esclusi in 170mila

I lavoratori che potrebbero dover restare al lavoro tre mesi in più nel 2027 perché non rientrano nel blocco dello scalino, nell'ipotesi che riguardi solo i pensionandi per vecchiaia e quelli in anticipata con almeno 64 anni, potrebbero essere circa 170mila. E' quanto emerge dai dati sui flussi di pensionamento per età dell'Inps e dal monitoraggio sulle uscite per età. Sono i lavoratori che pur avendo raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) non avranno ancora compiuto nel 2027 64 anni di età.