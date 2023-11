Comunicare entro il 16 marzo per il bonus vista

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha stabilito con un recente provvedimento i modi e i tempi per comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati relativi ai rimborsi diretti del "Bonus Vista", il contributo di 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive, erogati dal primo gennaio 2021 al 4 maggio 2021. Le informazioni dovranno essere messe a disposizione dell'Agenzia entro il 16 marzo 2024, in modo da poter essere utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, come spiega l'Agenzia sulla sua webzine FiscoOggi.