Comuni italiani e lotta all'evasione fiscale: solo 6 milioni recuperati nel 2023

Il contributo alla lotta all'evasione/elusione fiscale da parte dei Comuni italiani è stato di soli 6 milioni di euro. Lo rileva la Cgia, aggiungendo che, a fronte di 7.900 Comuni in Italia, solo 296 (3,7%) hanno trasmesso in materia di evasione delle 'segnalazioni qualificate' al Fisco. Stante la legge, ai Comuni che hanno segnalato all'Agenzia delle Entrate situazioni di infedeltà fiscale riguardanti l'Irpef, l'Ires, l'Iva, le imposte di registro/ipotecarie e catastali viene dato un importo economico del 50% di quanto accertato. Pertanto, per la Cgia, queste 296 amministrazioni hanno incrementato le entrate di 3 milioni di euro. Una cifra, quella riconosciuta per il 2023, "insignificante", visto che l'evasione fiscale è stimata in quasi 93 miliardi di euro all'anno.

Il Comune che ha incassato di più dalla lotta all'evasione è Milano (397.991 euro). Seguono Genova (381.871), Prato (184.579) e Lodi (157.435). Nelle prime 10 posizioni nazionali spiccano Cernusco del Naviglio (Mi) con 75.880 euro e Segrate (Mi) con 67.443. Vista la dimensione dell'evasione, del lavoro nero e dell'abusivismo edilizio specie al Sud, Bari ha riscosso 1.776 euro, Palermo 1.373, Napoli 773 e Agrigento 267. I Comuni di Catania, Caserta, Foggia e Trapani, invece, non hanno incassato alcunché.