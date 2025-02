Comprare casa nel 2025: un sogno costoso per operai e impiegati

Anche nel 2025 comprare casa, se non impossibile, sarà un salasso. Ad un operaio in media serviranno 11,6 anni di stipendio per coronare il suo sogno e per un'abitazione di 80 metri quadri. Un impiegato dovrà mettere sul piatto 9,7 anni di retribuzione, mentre un dirigente 4.

E' quanto emerge da uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) in collaborazione con Assoutenti, che ha messo a confronto i prezzi delle abitazioni nelle principali città italiane.

A gennaio 2025 il costo medio al metro quadro di una abitazione nelle grandi città italiane risulta in crescita del +16,1% rispetto a gennaio del 2019, con fortissime differenze sul territorio, spiega il Crc.

Milano è il comune che vanta il prezzo più elevato, pari a oltre 5.400 euro al metro quadro, seguita da Firenze (4.365 euro) e Bologna (3.566). Tra le grandi città le più economiche risultano ad oggi i comuni di Perugia (1.299 euro/mq) e L'Aquila (1.451 euro/mq).

Trieste è la città dove, rispetto al 2019, i prezzi sono aumentati di più, con una crescita del 50% in sei anni, +39,5% a Milano, +33% a Trento. Tra i grandi comuni monitorati, solo Genova registra un decremento del costo al mq delle abitazioni: -3,7% sul 2019.