Compie 35 anni Jeme Bocconi,ponte tra lo studio e le aziende

Festeggia il 35 esimo compleanno Jeme Bocconi Studenti, Ente del Terzo Settore e Junior Enterprise dell'Università Bocconi, l'associazione no-profit gestita interamente da studenti universitari che dal 1988 offre servizi di consulenza strategica a start-ups, PMI e grandi multinazionali. I festeggiamenti domani a Palazzo Mezzanotte a Milano con 250 partecipanti, tra Alumni e associati di Jeme, che avranno occasione di rivivere insieme i più recenti successi della storica associazione e assistere a stimolanti interventi da parte di ospiti di spicco del panorama accademico e imprenditoriale italiano. "I trentacinque anni di storia rappresentano una pietra miliare per l'associazione - afferma Matteo Normanno, presidente di Jeme e membro attivo dal 2020 - in quanto dimostrano come, attraverso la dedizione e la passione di numerose generazioni di associati, Jeme sia riuscita a crescere e a estendere la propria struttura aziendale, perseverando nella missione di raccordo tra la comunità accademica e la realtà imprenditoriale". Tra i partecipanti alla giornata, dopo il discorso introduttivo del rettore dell'Università Bocconi, Francesco Billari e della Vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, Gianmario Verona, presidente dello Human Technopole,Sara Biglieri, presidente non esecutivo di Equita e partner di Dentons; Corrado Passera, Ceo di Illimity Bank e già ministro dello Sviluppo Economico; Luca Giorgi, managing director di BlackRock; Barbara Cominelli, Ceo Italia di Jones Lang LaSalle; Mauro Giacobbe, presidente di Facile.it e CEO di Neulabs; Valeria Brambilla, CEO di Deloitte & Touche . Tra gli sponsor Deloitte, Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Terzi & Partners, Neulabs, BCG, BlackRock, Equita SIM, PwC, Strategic Management Partners, Confindustria Brescia, Star First Capital, Dalla Bona S.p.A., Thermofisher, Heritage Holdings, Hiop, EBWorld, Mindicity e Maticmind. All'evento sono stati inoltre concessi il Patrocinio della Regione Lombardia e il Patrocinio del Comune di Milano, testimonianze dell'impegno di Jeme nel panorama locale e nazionale.