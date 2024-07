Compie 25 anni il progetto Fondazioni di comunità di Cariplo

Un compleanno speciale quello che festeggia quest'anno il progetto Community foundations di Fondazione Cariplo, importato direttamente dagli Stati Uniti nel 1999. Il progetto più grande realizzato da Fondazione Cariplo che ha visto uno stanziamento complessivo di 539 milioni di euro. Le Fondazioni di comunità hanno raggiunto una patrimonializzazione complessiva di circa 288 milioni contribuendo ogni anno a sostenere progetti sul territorio per circa 35 milioni di euro destinati alle organizzazioni non profit del territorio di riferimento. Le Fondazioni di comunità sono giunte ad una "fase di maturità, proprio come una persona, a 25 anni. Sono dotate di patrimoni importanti e sono ormai interlocutori riconosciuti", spiega Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo. "Fondazione Cariplo - aggiunge - si affida a loro, consapevole di poter contare su una rete unica che arriva anche nei luoghi più remoti, in una logica di ascolto e risposta ai bisogni, anche di chi vive in quei paesini in cui spesso sembra esserci poco o nulla, e che invece hanno tesori di grande valore: la forza delle relazioni che muove il mondo e fa accadere le cose".