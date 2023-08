Compagnie aree dell'Ue contro il decreto sul caro-voli

Le compagnie aeree si rivolgono alla Commissione Ue contro il piano del governo italiano di limitare le tariffe aeree su alcune rotte. Invitano Bruxelles "a chiarire con l'Italia se questo intervento abbia impatto sul mercato del trasporto aereo libero e deregolamentato in Europa", afferma la lettera dell'associazione europea di categoria Airlines for Europe, di cui dà notizia il Financial Times. Esprimono il timore che possa "costituire un precedente e portare a un effetto domino". Limitare le tariffe "violerebbe" i diritti delle compagnie "di competere ove possibile, fissare i prezzi e definire i servizi come meglio credono".