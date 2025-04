Commissione Ue valuta sospensione del Patto di stabilità per rafforzare la difesa

L'ipotesi di una sospensione totale del Patto di stabilità con la clausola generale di salvaguardia è stata valutata dalla Commissione Ue negli "attuali sviluppi geopolitici" e su "come possiamo rafforzare le nostre capacità di difesa e l'industria della difesa. Uno dei motivi per cui abbiamo optato per le clausole di salvaguardia nazionali era che la clausola generale richiede una grave recessione economica nell'Ue o nell'area dell'euro". E ora "non è soddisfatta". "Stimiamo ancora una crescita economica nell'Ue, anche tenendo conto dell'effetto dei dazi di Trump". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis.