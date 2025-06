Commissione regione Abruzzo dice no al gasdotto della Snam

L'Abruzzo, governato dal centrodestra, dice 'no' alla realizzazione del gasdotto Snam che dalla Puglia, passando per la provincia dell'Aquila, arriva in Emilia Romagna: la Commissione Ambiente del Consiglio regionale abruzzese ha approvato all'unanimità una risoluzione presentata dal consigliere di opposizione il dem Pierpaolo Pietrucci, nella quale, tra le altre cose, si impegna i vertici dell'Esecutivo regionale a "sostenere in tutte le sedi istituzionali, la posizione di assoluta contrarietà della Regione Abruzzo al progetto 'Linea Adriatica'".