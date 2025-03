Commissione europea: nuova flessibilità sulle emissioni CO2 per auto e furgoni

Dopo il rinvio di martedì, la Commissione europea ha aperto la procedura scritta per adottare l'emendamento al regolamento sulle emissioni CO2 di auto e furgoni, che punta a concedere più flessibilità alle case automobilistiche nel raggiungimento dei target di taglio delle emissioni, evitando così l'imposizione delle multe al via da quest'anno per chi non si adegua. Lo si apprende a Bruxelles. Entro domani mattina alle 10 tutto il collegio di commissari Ue dovrà pronunciarsi in forma scritta sull'adozione dell'emendamento. Se nessuno si opporrà, la modifica sarà adottata automaticamente e proposta a governi e Parlamento Ue.