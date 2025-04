Commissione europea: Investimenti UE più attraenti nonostante i dazi USA

"Non commentiamo le dichiarazioni" altrui, "ma siamo molto fiduciosi di avere qui in Europa un'offerta molto attraente per le aziende che desiderano investire. Possiamo garantire stabilità, un mercato unico attraente e un sistema affidabile basato su regole". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Olof Gill, rispondendo a una domanda sulla possibilità che l'Ue apra alla proposta di Emmanuel Macron di sospendere gli investimenti negli Stati Uniti come ritorsione ai dazi di Donald Trump. "Invitiamo tutte le aziende a investire nell'Ue come una scelta valida", ha aggiunto la portavoce di Ursula von der Leyen, Paula Pinho.