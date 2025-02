Commerzbank supera obiettivi 2024: utile netto cresce del 20% a 2,7 miliardi di euro

Commerzbank supera gli obiettivi del 2024 con un utile netto in crescita del 20% a circa 2,7 miliardi di euro e nell'aggiornamento delle strategie al 2028 prevede 3.900 uscite con oneri di ristrutturazione per 700 milioni di euro a lordo degli effetti fiscali nel 2025.

Allo stesso tempo a difesa dalle mire di Unicredit, il gruppo di Francoforte sul Meno punta al 2028 ad un utile di 4,2 miliardi di euro e ad un rendimento del capitale tangibile del 15%. Per quest'anno l'obiettivo è di 2,8 miliardi di euro al lordo (2,4 miliardi il netto) degli oneri di ristrutturazione per la trasformazione.

Nei target rientra un ritorno di capitale attraente. Per il 2025 è previsto un payout ratio del 100% del risultato al netto delle cedole AT 1 e al lordo degli oneri di ristrutturazione per la trasformazione. Per il 2026-2028 la previsione è la stessa ma subordinata al successo dell'attuazione della strategia e al contesto macroeconomico.

"Abbiamo fatto di nuovo centro. Con un altro risultato record, abbiamo dimostrato che stiamo creando un valore aggiunto sostanziale per i nostri azionisti, clienti e dipendenti," afferma la ceo, Bettina Orlopp che aggiunge: "con questo slancio, stiamo accelerando la nostra crescita redditizia e portando avanti con coerenza la nostra trasformazione. Questo rende Commerzbank più forte e migliore".