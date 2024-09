Commerzbank non si vende più, il Governo resta socio

Il governo federale tedesco decide di non vendere più altre azioni di Commerzbank per il momento. Dopo che la tranche ceduta tra il 10 e l'11 settembre è stata acquistata da Unicredit il comitato direttivo interministeriale responsabile si è riunito e ha deciso che il Fondo di Stabilizzazione dei Mercati Finanziari non venderà altre quote. "La strategia della banca è orientata all'indipendenza" e "il governo federale la accompagnerà fino a nuovo avviso, mantenendo la sua partecipazione azionaria" fa sapere il governo di Berlino in una nota.