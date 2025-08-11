Comitato, 'Ponte 60 volte più caro dell'autostrada più cara'

In occasione della sua visita a Messina e Villa S. Giovanni, il ministro Matteo Salvini ha affermato che attraversare il ponte costerà "Solo 4-7 euro a tratta per le auto". E la Società Stretto di Messina avrebbe confermato parlando di un "pedaggio più conveniente dell'attuale attraversamento". Una cifra ben più bassa, secondo una nota della SDM (Società Stretto di Messina) rispetto agli attuali costi di transito via traghetto, e che consentirebbe comunque la copertura integrale dei costi operativi e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera.

Lo scrivono Domenico Gattuso, docente di Pianificazione e Ingegneria dei Trasporti, Università Mediterranea di Reggio Calabria e Guido Signorino, Docente di Economia Applicata, Università di Messina per il comitato Invece del Ponte.

Peccato la nota sia del tutto difforme da quanto riportato nel Progetto Definitivo (e nelle valutazioni Costi - Benefici). In effetti al capitolo 8 della Relazione di Progetto (Scenario all'entrata in esercizio - 2032), si assume l'ipotesi di "iso-costo ponte-traghetti", ovvero che il pedaggio per un'autovettura sia pari alla tariffa di traghettamento. In effetti la Tabella appare un po' ingannevole, perché i valori risultano all'incirca la metà dei valori di tariffa dei traghetti; in realtà sono dimezzati perché si riferiscono ad una tratta (ovvero solo Andata o solo Ritorno). In pratica sono del tutto equiparabili ai valori (in Euro) praticati dalla Caronte&Tourist: 38,90 (A/R in giornata), 44,40 (A/R entro 3 gg), 71,40 (A/R entro 90 gg).

"In pratica la SdM diffonde bugie a sostegno della propaganda salviniana. Più in generale occorre considerare che sulle autostrade italiane il pedaggio è proporzionale alla lunghezza di percorso e il valore unitario del pedaggio proposto da Rete di Autostrade per l'Italia nel 2024 è compreso nel range 0,075-0,089 €/Km. Assumendo la tariffa minima di 19,1 €, ne risulta un valore unitario di circa 4,8 €/km (con una distanza di 4 km per l'attraversamento).

In altri termini un valore quasi 60 volte superiore al pedaggio della più costosa autostrada nazionale".