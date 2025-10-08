Comau investe in Intecells per le batterie di nuova generazione

Comau ha rafforzato la sua collaborazione con Intecells, acquisendo una partecipazione nella società. Le due aziende puntano a realizzare una soluzione innovativa per la produzione di elettrodi basata sulla tecnologia al plasma a freddo, con l'obiettivo di ottimizzare e semplificare il processo produttivo. Questa soluzione promette di migliorare significativamente le prestazioni delle celle, ridurre i costi di investimento del 50% e dimezzare il consumo energetico e le emissioni di carbonio, eliminando al contempo la necessità di solventi e leganti.

"Questa nuova iniziativa riflette il nostro impegno più ampio a investire nell'innovazione come motore di crescita sostenibile. In settori in rapida evoluzione come la mobilità elettrica e i sistemi di stoccaggio di energia stazionario, dove le aziende devono ottimizzare contemporaneamente costi di prodotto e di produzione, è essenziale coniugare eccellenza tecnologica e agilità operativa" commenta Pietro Gorlier, ceo di Comau.