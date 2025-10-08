Martedì 7 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flotilla oggiIsraele-HamasPensioni manovra 2026Crisi Francia
Acquista il giornale
Ultima oraComau investe in Intecells per le batterie di nuova generazione
8 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Comau investe in Intecells per le batterie di nuova generazione

Comau investe in Intecells per le batterie di nuova generazione

Gorlier, 'nostro impegno a investire nell'innovazione'

Gorlier, 'nostro impegno a investire nell'innovazione'

Gorlier, 'nostro impegno a investire nell'innovazione'

Comau ha rafforzato la sua collaborazione con Intecells, acquisendo una partecipazione nella società. Le due aziende puntano a realizzare una soluzione innovativa per la produzione di elettrodi basata sulla tecnologia al plasma a freddo, con l'obiettivo di ottimizzare e semplificare il processo produttivo. Questa soluzione promette di migliorare significativamente le prestazioni delle celle, ridurre i costi di investimento del 50% e dimezzare il consumo energetico e le emissioni di carbonio, eliminando al contempo la necessità di solventi e leganti.

"Questa nuova iniziativa riflette il nostro impegno più ampio a investire nell'innovazione come motore di crescita sostenibile. In settori in rapida evoluzione come la mobilità elettrica e i sistemi di stoccaggio di energia stazionario, dove le aziende devono ottimizzare contemporaneamente costi di prodotto e di produzione, è essenziale coniugare eccellenza tecnologica e agilità operativa" commenta Pietro Gorlier, ceo di Comau.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata