Colmar, nuova acquisizione di Salcef all'Expo Ferroviaria

Il Gruppo Salcef ha esteso la propria attività con l'acquisizione di Colmar, società di Rovigo specializzata nella realizzazione di macchinari, come caricatori strada/rotaia, gommati e cingolati, e locotrattori con motorizzazione elettrica o Diesel, che sarà presentata a Expo Ferroviaria dal 3 al 5 ottobre alla Fiera di Milano. L'operazione è stata finalizzata ad agosto, con un Enterprise Value di circa 25 milioni di euro, interamente finanziata con mezzi propri del gruppo Salcef Secondo una nota, l'integrazione di Colmar nel Gruppo Salcef rafforza la posizione dell'azienda come player italiano di riferimento nella produzione di macchinari ferroviari per cantieri di costruzione e manutenzione, offrendo la possibilità di sviluppare ulteriormente il made in Italy in un settore dalle grandi potenzialità e prospettive di crescita Colmar conta su circa 110 dipendenti e un backlog superiore ai 40 milioni di euro. Il fatturato annuo atteso a regime post-acquisizione sarà di circa 20 milioni di euro, con marginalità attese in linea con la media del Gruppo Dall'inizio della propria attività, Colmar ha consegnato in tutto il mondo oltre 4000 macchine, prodotte negli stabilimenti di Arquà Polesine e Costa di Rovigo in provincia di Rovigo.