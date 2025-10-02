Collegio Arera prorogato fino a rinnovo, non oltre 31/12

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni della Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera). Come riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione, "il testo dispone una proroga ex lege, fino alla nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, dell'attuale collegio dell'Autorità, a oggi in regime di prorogatio, in modo da assicurare la piena operatività dell'Arera".