Collaborazione tra Fisco e Aziende si Estende

Le imprese hanno la possibilità di aderire al cosiddetto "Adempimento Collaborativo", che prevede l'affiancamento dell'Agenzia delle Entrate e una maggiore certezza sui pagamenti e sui controlli. Questo è previsto da uno dei decreti di attuazione della delega fiscale, secondo il quale la soglia per aderire a questo regime, attualmente fissata a un miliardo, scenderà gradualmente a 750 milioni nel biennio 2024-25, a 500 milioni nel biennio 2026-27, e a 100 milioni di euro dal 2028L'Adempimento Collaborativo ha l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra fisco e contribuente, attraverso una costante interlocuzione preventiva con il contribuente, assistito da professionisti altamente qualificati, al fine di valutare preliminarmente le situazioni che generano rischi fiscaliPer aderire al regime, i contribuenti devono dotarsi di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework), certificato da professionisti altamente qualificati. L'adozione di tale sistema di controllo certificato, alla base del regime dell'Adempimento Collaborativo, consentirà di individuare preventivamente ogni operazione che possa generare rischi fiscali, agendo ex ante anziché ex post, al fine di ridurre i contenziosi e garantire certezza del diritto.