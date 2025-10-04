Codice e novità autovelox non fermano le multe, 1,2 miliardi

Il nuovo Codice della strada e le novità in tema di autovelox non fermano le multe stradali, che nei primi 9 mesi del 2025 valgono agli enti locali incassi totali per 1,25 miliardi di euro. Lo afferma una indagine condotta dal Codacons che ha analizzato i proventi dei comuni italiani derivanti da violazioni stradali.
Tra gennaio e settembre le entrate derivanti da sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della strada ammontano in Italia a un totale di 1.253.283.834 euro - spiega l'associazione - La Lombardia detiene il primato degli incassi con ben 305,7 milioni di euro, seguita dalla Toscana con 131,4 milioni e dall'Emilia Romagna con 129 milioni. Fanalino di coda la Valle d'Aosta con poco più di 2 milioni di euro nel periodo considerato.
Tra le grandi città con più di 250mila abitanti Milano è in testa alla classifica delle entrate da multe con 123 milioni di euro di proventi, distaccando nettamente Roma, al secondo posto con 78,4 milioni e Firenze, al terzo con 39,4 milioni.