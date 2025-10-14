Martedì 14 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
14 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Cnel, sale spesa sanitaria privata, è un quarto del totale

Raggiunti 42,6 miliardi, in un anno +2%

Gli italiani si rivolgono sempre più alla sanità privata spendendo 42,6 miliardi annui, circa il 25% del totale della spesa sanitaria nazionale, +2% nell'ultimo anno. E' quanto risulta dalla Relazione del Cnel sui servizi pubblici 2025 spiegando che l'andamento si riscontra "da molti anni e in particolare dal 2015". Nell'ultimo decennio il fabbisogno sanitario nazionale è "cresciuto di circa 24 miliardi, con un incremento medio annuo in termini nominali del 2%, equivalente in termini reali al +0,2%". Per il finanziamento pubblico "nel 2023 l'Italia registra una quota di spese sanitarie al 74%, contro una media europea pari al 77,3%".

