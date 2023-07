Cna, confronto con Schlein visitando tre attività artigiane

"La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha incontrato il Presidente di Cna, Dario Costantini, per un confronto sui principali temi di attualità economica. Il colloquio è avvenuto visitando tre attività artigiane romane per toccare con mano alcune criticità che penalizzano il mondo della micro e piccola impresa". Lo comunica la confederazione dell'artigianato e della piccola impresa evidenziando, tra "le criticità" al centro del confronto, "in particolare l'emergenza lavoro, la crescente difficoltà per le imprese di trovare personale qualificato come testimoniato dal Pastificio Secondi". "La visita alla società di costruzioni Olytecma è stata" invece "l'occasione per affrontare i temi dei crediti incagliati nei cassetti fiscali delle imprese che hanno realizzato interventi di riqualificazione degli immobili attraverso i bonus all'edilizia, nonché le crescenti difficoltà di accesso al credito e i pesanti effetti del rialzo dei tassi di interesse". Tra le priorità "il costo dell'energia che per le Pmi italiane supera del 35% la media europea, come evidenziato durante la visita alla XPneus, riparatore gomme per veicoli industriali. Al riguardo la segretaria Schlein e il presidente Costantini - riporta il comunicato - sostengono l'introduzione di un incentivo attraverso il credito d'imposta per stimolare l'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sfruttando i capannoni delle piccole imprese. Una misura che consente di abbattere il costo delle bollette, ridurre in modo sensibile la dipendenza dalle fonti fossili e la produzione di emissioni".