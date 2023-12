Clima, 112 i cantieri in Italia per la transizione ecologica

La transizione ecologica in Italia si sta concretizzando e lo dimostrano 112 cantieri mappati da Legambiente, da maggio a fine novembre, suddivisi in 10 aree tematiche. Sicilia (12), Lombardia (10) ed Emilia-Romagna (9) le regioni con più cantieri mappati. La rilevazione è avvenuta nella campagna itinerante "I cantieri della transizione ecologica", riassunti nell'omonimo report finale e nella mappa interattiva presentati oggi in apertura del XII Congresso nazionale di Legambiente dal titolo "L'Italia in cantiere", a Roma fino al 3 dicembre. I cantieri della transizione ecologica aiuteranno l'Italia a diventare sempre più verde, innovativa e inclusiva, sottolinea Legambiente. Si va, ad esempio, dalla 3Sun gigafactory di Catania, che diventerà il più grande impianto di pannelli fotovoltaici d'Europa, all'impianto di biometano di Schiavon (Vicenza), il più importante e grande d'Europa nel suo genere che, grazie a un consorzio di 117 allevatori locali, trasforma i reflui zootecnici in energia rinnovabile e fertilizzante; da Cartiere di Guarcino, in provincia di Frosinone, una delle aziende associate ad Assocarta, e che autoproduce energia elettrica, gestisce in maniera sostenibile l'acqua e il riciclo della carta, al parco tessile chierese-Pacth- di Torino, esempio di contrasto al consumo di suolo. Qui al posto di una scuola abbandonata da 15 anni, dove si dovevano realizzare nuovi edifici, è stata creata una nuova area verde di circa 6mila metri quadrati, che si collega con un altro parco, per un totale di 11mila metri quadrati di verde. Per Legambiente "la grande sfida che deve affrontare il Paese è accelerare il passo della transizione ecologica e della cantieristica nei dieci settori chiave diventando un modello internazionale. Ora tocca al Governo Meloni fare la sua parte con interventi concreti per velocizzare la decarbonizzazione e completare la riconversione ecologica del Paese".