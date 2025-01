Clienti vulnerabili: accesso al servizio a tutele graduali entro il 2025

I clienti vulnerabili, attualmente serviti nel mercato libero o in maggior tutela, possono da oggi accedere al servizio a tutele graduali, come previsto dalla legge sulla Concorrenza. L'Arera ha pubblicato la delibera con le modalità attuative per consentire ai clienti vulnerabili di richiedere il servizio entro il 30 giugno 2025, rivolgendosi all'esercente competente nella propria area territoriale.

Anche i clienti già forniti nelle tutele graduali, che diventeranno vulnerabili entro il 30 giugno 2025, potranno richiedere al proprio esercente, fino a tale data, di permanere nel servizio.

La delibera 10/2025/R/EEL prevede che gli esercenti del servizio a tutele graduali pubblichino sui propri siti Internet, entro 30 giorni i canali disponibili (telefonico, digitale e, dove presente, sportello fisico) per richiedere informazioni e presentare la domanda di accesso al servizio; la documentazione necessaria, inclusi i moduli di autocertificazione predisposti dall'Autorità per attestare i requisiti di vulnerabilità; i riferimenti al numero verde dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente e alla sezione dedicata del sito Arera 800 166 654.

I clienti vulnerabili che non richiederanno di entrare nel servizio di tutele graduali entro il 30 giugno 2025 e quelli che acquisiranno i requisiti di vulnerabilità dopo questa data, precisa l'Autorità, non potranno più richiedere di essere riforniti dall'esercente il servizio.