Claudio Descalzi: Europa in crisi energetica, serve complementarietà tra rinnovabili e nucleare

Sul fronte dell'energia e dei suoi prezzi, "il problema dell'Europa non è certo Trump. I problemi dell'Europa sono insiti nell'Europa. quando c'è una crisi è già troppo tardi: non si riesce a cambiare una parabola dell'Europa in cui, negli ultimi venti anni, sono state fatte scelte monodimensionali". Lo ha detto, intervenendo a un incontro del Qn a Ravenna, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Come potenza economica, ha osservato, "nel 2000 l'Europa era pari agli Stati Uniti, ora la Cina ci ha superato. L'Europa ha un problema molto importante, non abbiamo energia: non so come l'Europa possa reagire, i dazi pesano ma i problemi dell'Europa sono intrinseci".

Sul fronte dell'energia "in Cina per il nucleare ci mettono 7 anni a farlo, in Europa 10 anni. È sbagliato mettere le rinnovabili in alternativa al gas. Sono complementari. Noi abbiamo bisogno di tutto", ha aggiunto Descalzi. "Bisogna parlare del nucleare? Sì - ha specificato - ma dobbiamo pensare al presente, l'Europa è allo stremo. Non c'è una unica soluzione, ci deve essere una complementarietà non la sola ricerca dell'alternativa", ha concluso.