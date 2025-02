Claudia Sheinbaum invita alla calma dopo le dichiarazioni di Trump sui dazi

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha invitato a mantenere la calma nell'analizzare le dichiarazioni rilasciate dal suo omologo statunitense, Donald Trump, in merito al Messico e ai dazi. Le parole del capo dell'esecutivo del Paese latinoamericano arrivano dopo i timori emersi in seguito alle nuove affermazioni del tycoon secondo cui i dazi su Messico e Canada si applicheranno come previsto.

"Dobbiamo valutare tutto ciò che dice il presidente Trump, ecco perché dico sempre che bisogna mantenere la calma e non basarci su frasi isolate", ha detto Sheinbaum. "Ovviamente — ha aggiunto — l'accordo dovrà essere concluso questa settimana, poiché il periodo di sospensione concordato termina il 4 marzo".