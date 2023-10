Claudia Goldin premiata con Nobel Economia per ricerche su Gender Gap

Nel 2023 è stato assegnato il Premio Nobel per l'Economia all'economista statunitense Claudia Goldin, nata nel 1946 a New York da una famiglia ebrea, per i suoi studi sul gender gap. Il riconoscimento è stato attribuito per "aver migliorato la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile". Dopo aver conseguito un PhD all'Università di Chicago, Goldin ha insegnato in varie università del Paese ed è poi approdata alla prestigiosa Harvard, dove è attualmente Professor of Economics, prima donna a ricoprire un tale ruolo. Inoltre, è co-direttrice del Gender in the Economy Study Group del NBER (National Bureau of Economic Research) ed è stata direttrice del programma Development of the American Economy della NBER dal 1989 al 2017.