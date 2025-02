Claen Industrial Deal: focus su energia rinnovabile e sicurezza energetica

"Presenteremo il Claen Industrial Deal alla fine di questo mese. Ridurre i costi dell'energia è una delle nostre priorità, così come aumentare l'uso di fonti non fossili, come il gas e il nucleare, e delle rinnovabili. Queste ultime ci danno una sicurezza energetica, sono indipendenti dalla Russia, e hanno costi bassi". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa congiunta con Donald Tusk da Danzica.

"Noi abbiamo bisogno della transizione, ma dobbiamo essere flessibili e pragmatici" e coniugare tutto ciò "con la competitività", ha spiegato von der Leyen ricordando il Dialogo Strategico lanciato con il settore auto. "E presto accadrà lo stesso per l'industria dell'acciaio", ha aggiunto.