Ciucci, 'ponte Stretto, nessun rischio opera incompiuta'

"Non ci sono dubbi sulla certezza delle fasi costruttive del ponte sullo Stretto, né indeterminatezza sui costi. Non c'è un rischio di incompiuta, il progetto è assolutamente fattibile ed è stato aggiornato nelle modalità previste per legge". Lo afferma l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, commentando alcune dichiarazioni espresse nel corso delle odierne audizioni in commissione Ambiente della Camera sul Decreto Infrastrutture.