Ciucci, 'da Corte dei Conti nessuna bocciatura per Ponte'

"L'Ufficio di Controllo della Corte non ha espresso alcuna bocciatura, giudizio di inadeguatezza né richieste di integrazione del progetto definitivo. Stretto di Messina, di concerto con le Istituzioni interessate, è pronta a fornire tutti gli elementi utili per consentire alla Corte di completare l'istruttoria finalizzata alla registrazione della delibera Cipess, nella consapevolezza di aver operato nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana ed europea". Lo ha detto l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci dopo i rilievi della magistratura contabile.