Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Ciucci, 'da Corte dei Conti nessuna bocciatura per Ponte'
24 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Ciucci, 'da Corte dei Conti nessuna bocciatura per Ponte'

"L'Ufficio di Controllo della Corte non ha espresso alcuna bocciatura, giudizio di inadeguatezza né richieste di integrazione del progetto definitivo. Stretto di Messina, di concerto con le Istituzioni interessate, è pronta a fornire tutti gli elementi utili per consentire alla Corte di completare l'istruttoria finalizzata alla registrazione della delibera Cipess, nella consapevolezza di aver operato nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana ed europea". Lo ha detto l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci dopo i rilievi della magistratura contabile.

