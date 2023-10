Città virtuose, Genova, Reggio Calabria e Firenze su consumo suolo

Tra i Capoluoghi delle Città Metropolitane che risparmiano suolo, Genova, Reggio Calabria e Firenze si segnalano particolarmente virtuosi. Tra i Comuni grandi, con più di 50 mila abitanti, Ercolano in Campania è particolarmente virtuoso (solo 0,2 ettari consumati in più nel 2022). Tra i Comuni medi, Montale in Toscana si segnala per aver consumato 0 ettari in più, mentre tra i Comuni con meno di 10.000 abitanti San Martino Siccomario in Lombardia ha consumato 0,2 ettari in meno. Lo rivela il Rapporto Annuale dell'ISPRA sul consumo del suolo nel Paese.