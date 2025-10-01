Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
1 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Cisl, vinta causa per 15mia contro Amazon

Sindacato, 'intereserà dipendenti tutta Italia'

Il Tribunale di Bergamo ha accolto un ricorso presentato dalla Fit-Cisl nel quale si chiedeva il riconoscimento ai lavoratori di 'Amazon Italia Transport' dell'intera quota di stipendio dovuta per le festività lavorate e che secondo il sindacato interessa circa 15 mila lavoratori.

In particolare, la sentenza interessa i 400 lavoratori di Amazon Italia Transport di Casirate d'Adda (Bergamo) e, a detta di Cisl, a cascata anche i 4000 dipendenti italiani del ramo, così come ai 1.600 dipendenti della logistica di Cividate al Piano (Bergamo) e i loro 11 mila colleghi del territorio nazionale. Dal 2020 nella logistica veniva riconosciuto 1/26 della paga, oltre alla maggiorazione, mentre in Amazon Italia Transport era riconosciuta la sola maggiorazione e non anche le ore lavorate.

Soddisfatti Pasquale Salvatore, segretario generale della categoria a Bergamo, e Fabrizio Zanchi, delegato Fit Cisl nei centri Amazon di Casirate e Cividate: "Una vittoria storica per la Fit Cisl e per i lavoratori di Amazon Italia". Cisl Bergamo aveva imbastito la causa in collaborazione con l'Ufficio vertenze della Cisl e con l'avvocato Valentina Ponte.

"In prima battuta, ad agosto 2024, in completa solitudine rispetto alle altre sigle sindacali, e la sentenza ha dato ragione alla categoria cislina - spiega il sindacato -: adesso si dovranno ricalcolare tutte le festività lavorate e pagare le ore lavorate".

