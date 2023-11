Cisl, 'Migliorare la manovra e fare un Patto sociale'

È iniziata la manifestazione nazionale della Cisl "Partecipare per crescere: migliorare la manovra, costruire un nuovo Patto sociale", in Piazza Santi Apostoli a Roma, che verrà conclusa con l'intervento sul palco del Segretario Generale Luigi Sbarra. La Confederazione di Via Po mira a chiedere al Governo e al Parlamento di apportare correzioni e miglioramenti alla Legge di Bilancio, a partire dalle pensioni, e di lanciare all'Esecutivo, al sistema delle imprese e agli altri sindacati la sfida di un "Patto Sociale" e di una "Agenda 2024" per la crescita e lo sviluppo. Tutte le delegazioni che partecipano all'iniziativa della Cisl, che coincide con la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne, portano al braccio e sulle bandiere un nastro rosso per dire "No" alla violenza contro le donne. In Piazza sono presenti delegazioni di tutte le regioni e delle varie categorie produttive, i cui delegati si alterneranno negli interventi sul palco.