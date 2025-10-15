Cisl, al via mobilitazione per promuovere un Patto sociale

La Cisl dà il via alla campagna "Il cammino della responsabilità", mobilitazione che, in vista della manovra, intende "promuovere le ragioni di un Patto sociale" che leghi crescita, salari, coesione e partecipazione. La mobilitazione si articolerà in una serie di iniziative sui territori e nei luoghi di lavoro e terminerà con una manifestazione nazionale a Roma. La Cisl, si legge nel documento approvato all'unanimità dal comitato esecutivo, chiama quindi istituzioni, imprese, lavoratori e società civile a contribuire a questo percorso: "Serve responsabilità e visione comune per costruire un futuro di sviluppo e di giustizia sociale, in cui la manovra di bilancio non sia solo un elenco di cifre, ma il primo passo concreto verso un nuovo grande accordo per l'Italia".
