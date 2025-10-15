Mercoledì 15 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pamela GeniniGazaAttacco russo simulatoBtp ValoreSinner Six Kings SlamVictoria's Secret
Acquista il giornale
Ultima oraCisl, al via mobilitazione per promuovere un Patto sociale
15 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Cisl, al via mobilitazione per promuovere un Patto sociale

Cisl, al via mobilitazione per promuovere un Patto sociale

'Manovra sia primo passo verso un grande accordo per il Paese'

'Manovra sia primo passo verso un grande accordo per il Paese'

'Manovra sia primo passo verso un grande accordo per il Paese'

La Cisl dà il via alla campagna "Il cammino della responsabilità", mobilitazione che, in vista della manovra, intende "promuovere le ragioni di un Patto sociale" che leghi crescita, salari, coesione e partecipazione. La mobilitazione si articolerà in una serie di iniziative sui territori e nei luoghi di lavoro e terminerà con una manifestazione nazionale a Roma. La Cisl, si legge nel documento approvato all'unanimità dal comitato esecutivo, chiama quindi istituzioni, imprese, lavoratori e società civile a contribuire a questo percorso: "Serve responsabilità e visione comune per costruire un futuro di sviluppo e di giustizia sociale, in cui la manovra di bilancio non sia solo un elenco di cifre, ma il primo passo concreto verso un nuovo grande accordo per l'Italia".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ManifestazioneSindacati