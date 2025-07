Cisl, al via domani il congresso, giovedì la premier Meloni

"Il coraggio della partecipazione - Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l'Italia e l'Europa" è lo slogan che accompagnerà quest'anno il XX Congresso Confederale della Cisl che si apre domani a Roma davanti a 1.034 delegati e delegate di tutte le regioni in rappresentanza di 4 milioni e 163 mila iscritti. All'assise parteciperanno durante i quattro giorni di dibattito molti ministri e giovedì la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oltre all'intervento della segretaria generale del sindacato, Daniela Fumarola, previsto il primo giorno e poi in chiusura sabato, parleranno dal palco anche i segretari della Cgil Maurizio Landini e della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

Tanti i temi su cui si concentrerà il dibattito, dal difficile scenario post-Pnrr alla necessità di un patto della "responsabilità" da condividere tra Governo e parti sociali, dal futuro del lavoro e le nuove tutele per affrontare l'impatto dell'intelligenza artificiale, dalla transizione energetica alla nuova politica industriale, dalla sfida dell'integrazione europea alla questione dei dazi e della instabilità globale.