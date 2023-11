Ciriani, 'verifiche su pensioni per intervento complessivo'

Sull'adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali "si sta lavorando e sono in corso verifiche ulteriori, per trovare possibili soluzioni nell'ottica di un intervento complessivo". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani rispondendo al question time alla Camera ad un'interrogazione - rivolta al ministro del Lavoro e Politiche sociali - in materia previdenziale. La disciplina contenuta all'articolo 33 della manovra, ha spiegato, "mira ad assicurare una proporzionalità tra anzianità utile e la percentuale di rendimento pensionistico per le anzianità inferiori a 15 anni".