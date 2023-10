Ciriani, 'Non ci sono ritardi, seguiamo tabella di marcia'

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenendo ai Ceoforlife awards, ha dichiarato: "Sul Pnrr non ci sono ritardi, stiamo seguendo la tabella di marcia. La terza rata è stata incassata, abbiamo già complessivamente 83 miliardi incassati che sono più di un terzo di tutte le risorse assegnate. Stiamo lavorando per la quarta rata. Abbiamo rivisto il piano profondamente ed è stato essenziale il ruolo del Parlamento. A gennaio abbiamo approvato un decreto per centralizzare la struttura del Pnrr a Palazzo Chigi, per far correre più velocemente le pratiche, avviando la cabina di regia con il Ministro Fitto, gli altri Ministri e gli Enti Locali. Qualcuno pensava che avremmo sconvolto il Pnrr, invece lo abbiamo semplicemente aggiornato per quegli obiettivi che non erano più raggiungibili, lo abbiamo attualizzato. Il Pnrr è strategico per il Paese e per la ripartenza. Non è una manna ma sicuramente una grande opportunità connessa con gli obiettivi strategici europei: transizione digitale e green. Si tratta di una grande sfida, che un Paese un po' arretrato come il nostro, dal punto di vista della burocrazia, deve affrontare. Questo accade ogni volta che abbiamo a che fare con investimenti".