Ciriani, Fincantieri eccellenza, puntare anche su capitale umano

"Fincantieri è un'eccellenza dell'industria italiana e del Made in Italy, ma per continuare a essere protagonisti serve innovazione tecnologica, logistica e anche del capitale umano. Sono contento che in Fincantieri, grazie alla collaborazione con Confindustria, si sia raggiunto un modello di integrazione: giovani ragazzi africani che arrivano qui formati, con un alloggio, un lavoro e uno stipendio. E' così che noi immaginiamo l'immigrazione". Così il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel corso della sua visita a Fincantieri a Monfalcone con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nell'ambito dell'iniziativa "Cantieri aperti, vista sul futuro".