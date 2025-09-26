Cipollone, da stablecoin rischi seri stabilità finanziaria

Le stablecoin, che promettono pagamenti velocizzati e più economici, "possono porre veri rischi per la stabilità finanziaria e l'intermediazione bancaria". L'allarme arriva da Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo Bce che guida il progetto dell'euro digitale, a una conferenza ospitata dalla Bocconi. "Una fuga dalle stablecoin - ha spiegato - può innescare una corsa alle liquidazioni, improvvisi deflussi di depositi e volatilità nella liquidità bancaria, amplificando le pressioni sull'approvvigionamento delle banche".