Cipollone, Bce prudente, Israele crea incertezza

Le aspettative sull'inflazione rimangono ancorate, ma non possiamo rilassarci. La politica della Bce dovrà continuare a essere basata su una costante valutazione delle prospettive di inflazione, sulle dinamiche dell'inflazione sottostante e sulla forza del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Questo approccio cauto è necessario, considerando le incertezze economiche e geopolitiche rafforzate dagli eventi tristi che stiamo vedendo in Israele. Lo ha affermato il Vice Governatore della Banca d'Italia Piero Cipollone, durante l'audizione alla Commissione Econ del Parlamento Europeo in vista della sua nomina all'esecutivo della Bce.