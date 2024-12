Cinque itinerari in Italia tra cultura e natura con 'Viaggi in Regionale' di Trenitalia e Lonely Planet

Cinque itinerari in altrettanti territori italiani, alla scoperta di cultura, natura, spiagge ed enogastronomia: è quanto contiene la guida 'Viaggi in Regionale', realizzata da Regionale, brand di Trenitalia (gruppo Fs) e Lonely Planet con l'obiettivo di promuovere la mobilità intermodale e sostenibile.

Tuscany Line, Trasimeno Line, Trabocchi Line, Salento Line e Taormina Line le cinque Line del Regionale interessate all'iniziativa, presentata oggi da Maria Annunziata Giaconia, direttore business Regionale e sviluppo Intermodale di Trenitalia e Angelo Pittro, direttore Italia di Lonely Planet. Per ognuna delle linee, oltre ad essere proposte esperienze enogastronomiche e naturalistiche, nella guida vengono indicate le distanze dalle stazioni ferroviarie di riferimento che è possibile percorrere in bicicletta o a piedi, ma anche attraverso soluzioni combinate come treno+bus, treno+battello e treno+funicolare. Oltre al formato cartaceo, la guida sarà disponibile anche in digitale.

"Questo progetto è frutto di una partnership importante e fortemente voluta - ha sottolineato Giaconia -, ma alla quale non potevamo accostarci senza la rivoluzione iniziata nel 2018, grazie ai nuovi treni messi in circolazione. Oggi presentiamo infatti delle relazioni che Regionale porta già avanti da un po' di tempo, ma che ora volevamo far conoscere con gli occhi degli esperti dei viaggi, di chi sa viaggiare. Nella nostra rivoluzione vogliamo essere una garanzia per chi sceglie il treno anche nel tempo libero".

Per Pittro, "la missione oggi è non solo ispirare i lettori con nuove idee di viaggio, senza andare lontano", ma anche "indicare la strada per viaggiare in maniera meno impattante". "Con questa guida, che spero non sia l'ultima - ha concluso - lasciamo un'impronta".